Oranje plaatst zich voor EK na 0-0 tegen Noord-Ierland

Berghuis in actie tijdens Nederland - Noord-Ierland (Foto: ANP - Koen van Weel)

Nederland heeft het ticket voor het Europees kampioenschap op zak. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde in het Windsor stadion in Belfast met 0-0 gelijk tegen directe concurrent Noord-Ierland.

Na tien minuten bekroonde Steven Berghuis zijn basisplaats bijna met een doelpunt. Na een knappe actie van Quincy Promes tikte Berghuis al vallend de bal op de lat. Kort daarna zorgde een gele kaart voor Marten de Roon ervoor dat hij niet meer in actie komt tijdens de EK-kwalificatie. De gele kaart na elf minuten was namelijk zijn derde in de kwalificatiereeks en levert hem een automatische schorsing op.

Na een half uur kreeg Noord-Ierland de uitgelezen kans voor de 1-0, maar Steven Davis miste de toegekende strafschop. Tien minuten voor rust haalde bondscoach Ronald Koeman De Roon naar de kant voor Davy Pröpper.

Berghuis, die net als De Roon zijn zestiende interland speelde, werd na iets meer dan een uur gewisseld voor Luuk de Jong. Frenkie de Jong uit Arkel speelde de gehele wedstrijd, maar ook hij kon het verschil niet maken tussen Oranje en de Noord-Ieren. Oud-Feyenoord-jeugdspeler Nathan Aké viel in de negentigste minuut in voor Ryan Babel om het gelijkspel veilig te stellen.

Nederland heeft met nog één speelronde te gaan drie punten meer dan de Noord-Ieren. Omdat het onderling resultaat in het voordeel is van Nederland door de thuisoverwinning (3-1), is Oranje niet meer te achterhalen.