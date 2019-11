Zestal verdacht van wegsluizen miljoen euro bij bedrijf Rhoon

Drie mannen en drie vrouwen moeten zich maandag voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden, omdat ze een miljoen euro zouden hebben weggesluisd bij vrachtvervoerder CMA CGM in Rhoon. Van twee van hen is bekend dat ze op de financiële afdeling van het bedrijf werkten.

De zaak kwam aan het rollen in 2016. In een eerdere rechtszaak tegen de assistent-financieel manager wordt het de 'Barcelona-kwestie' genoemd. Waarom is vooralsnog onduidelijk. Zijn leidinggevende, de eveneens verdachte financieel manager, toont zich op sociale media een liefhebber van de Catalaanse hoofdstad en voetbalclub.

Het geld zou in de periode tussen 2008 en 2016 bij het bedrijf zijn weggehaald. De 61-jarige man uit Rhoon werkte er als financieel manager. Zijn vrouw (57) wordt door justitie ook verdacht van betrokkenheid. Zij zou hebben geholpen om de herkomst van het geld te verhullen.

De andere oud-werknemer (assistent-financieel-manager) is een 61-jarige Ridderkerker. Hij stond al eerder voor de rechter. Hij werd door het bedrijf ontslagen vanwege verdachte financiële praktijken.

Bonussen

De man had toen op zijn privérekening ruim honderdduizend euro staan van een dochteronderneming van CMA CGM. Dat geld was in 23 transacties overgeboekt. De man zei dat het om bonussen ging.

Er was echter nergens schriftelijk bewijs waaruit bleek waarom dat geld hem toekwam. Aangezien de Ridderkerker niet had gemeld dat hij het geld had, mocht hij van de rechter worden ontslagen.

Tijdens deze rechtszaak in 2018 heeft de Ridderkerker gezegd dat de financieel manager uit Rhoon het brein achter de fraudeconstructie zou zijn.

Ook een man uit Hendrik-Ido-Ambacht (71) en twee vrouwen wonen uit Numansdorp (53) en Barendrecht (63) worden verdacht van betrokkenheid in de nieuwe zaak. De rechtszaak duurt meerdere dagen.