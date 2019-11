Gladiatoren aan de Maas boksen bijna twee ton bij elkaar

Dit jaar was het stadion van Excelsior het decor van het boksgala, na enkele jaren in de Cruise Terminal. De deelnemers legden allen geld in voor het goede doel Ook tijdens het gala werd er geld op gehaald voor het goede doel, waaronder weerbaarheidstrainingen voor kinderen voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Tijdens de veiling werden onder andere het laatste wedstrijdshirt van Robin van Persie, een scooter en het shirt waarin Max Verstappen zijn eerste Grand Prix-zege boekte in de Formule 1 verloot.

De Gladiatoren – deel 1

Ryan Terlouw won de eerste wedstrijd van de avond. Terlouw wist met enkele rake jabs zijn opponent Rogier Thijsen aan het wankelen te brengen.

In de tweede wedstrijd werd Frits Dufais de winnaar. In een gelijk opgaande strijd was het Dufais die net wat sterker uit de strijdkwam dan zijn opponent Adrie Plomp.

De eerste damespartij van de avond werd gewonnen door Liselore Lugt. Claire Cossee kwam nog goed terug in de derde en laatste ronde, maar de eerste twee rondes brachten Lugt de zege.

De partij tussen Raymon Berkhout en Patrick Wuister leek in de tweede ronde even beslist. De energie en de vele stoten van Berkhout leken Wuister teveel te worden. Maar na een korte onderbreking kon Wuister door. Berkhout hield daarna niet in en won zo de wedstrijd.

In een hevig gevecht tussen Laura van Schijndel en Fleur de Graaf trok Van Schijndel aan het langste eind. Vooral in de derde ronde deelden beide dames de nodige tikken op elkaars helm uit. Van Schijndel deed dat iets beter en won daardoor de partij.

Voorproefje op World Port Boxing

Tussentijds werd een voorproefje van de boksinterland Kazachstan – Nederland gegeven. Nederlander Delano James nam het op tegen Kazach Talgat Shaiken. De Kazach trok aan het langste eind. Zondag zijn de wedstrijden van het World Port Boxing tournoei en het WBA titelgevecht van Stephen Danyo live te zien op de website van Rijnmond.

De Gladiatoren – deel 2

Na de onderbreking stonden Davey Sipkema en Bob van Wordragen in de ring. Van Wordragen wist veel rake klappen uit te delen aan Sipkema. De jury telde mee en gaf de winst aan Van Wordragen.

Het gevecht tussen Brian de Groot en Robbert de Blok was een stevig gevecht. Zowel De Blok als De Groot gaven elkaar weinig ruimte tot rust. Uiteindelijk won De Groot de partij.

De laatste dames wedstrijd van de avond werd gewonnen door Milou Oostvogel. Zij kaapte de winst weg voor de neus van Kim Taal.

In het duel van Godwin Falix en Willem Backer was de strijd lang niet gestreden. In de laatste ronde sloeg Falix Backer een bloedneus. Ondanks de bloedneus kreeg Backer de zege toegewezen.

De afsluiter van de avond was Thomas Mac Lean tegen Richard Boudewijns. Boudewijns won na enkele goede klappen en een solide dekking de partij.

De stijlprijs, de bokser met de beste en mooiste stijl, ging naar Liselore Lugt. Ze kreeg de prijs na een unaniem besluit van de jury.

Zondagavond kun op de website van Rijnmond live kijken naar de boksinterland Nederland - Kazachstan met regio boksers Nouschka Fontijn en Artjom Kasparian. Direct daarna zal ook het World Boxing Association titelgevecht van Stephen Danyo met de Brit Navid Mansouri te zien zijn.