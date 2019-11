Kick Out Zwarte Piet: 'Wij strijden door'

Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Dordrecht

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zegt door te blijven strijden voor een Zwarte Piet-vrij Sinterklaasfeest in 2020. De actiegroep demonstreerde zaterdag in zes steden in Nederland tijdens de intocht van de sint, waaronder in Dordrecht.

Zo'n twintig tegenstanders van Zwarte Piet deden mee aan de actie in Dordrecht. Ze droegen borden bij zich, met teksten als 'Zwarte Piet-vrij: Dordrecht kan het' en 'Sinterklaasfeest voor ieder kind'. Bij de demonstratie lieten ook zo'n vijftig mensen van zich horen die tegen de actie van Kick Out Zwarte Piet waren.



Volgens KOZP-woordvoerder Jerry Afriye was de sfeer tijdens de verschillende demonstraties grimmig. "Op alle plekken waar gedemonstreerd is, moesten de demonstranten onder politiebegeleiding van de demonstratievakken weggeleid worden."

Een woordvoerder van de KOZP-demonstratie in Dordrecht gaf eerder juist aan dat de actie succesvol was verlopen. "We brengen hiermee een gesprek op gang en laten zien dat roetveegpiet leuk is voor iedereen."

KOZP voert ook zondag in Den Bosch en volgende week in Rijswijk en Heerhugowaard actie. "Wij strijden door voor een inclusief Sinterklaasfeest", zegt Afriye.

Burgemeester Wouter Kolff kijkt terug op een geslaagde intocht in Dordrecht. Hij noemt het fijn dat het kinderfeest zonder problemen is verlopen. Ook de politie geeft aan dat de intocht 'zonder enige vorm van herrie' is verlopen.