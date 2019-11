Automobilist maakt tikfout op vals rijbewijs

Een automobilist die in de Hoeksche Waard rondreed met een vals rijbewijs, moet voortaan iets beter zijn best doen om aan de politie te ontkomen. Een opvallende tikfout wees de agenten al gauw op de valsheid van het document.

Op het roze pasje van de bestuurder stond niet dat de 'gemeente' Rotterdam zijn rijbewijs had afgegeven, maar de 'gementee'. "Verder had 'ie er erg zijn best op gedaan", grapt de politie Hoeksche Waard op sociale media.

De foto van het vervalste document kan op veel reacties rekenen. "Een heel plaatselijk dialect, misschien?", vraagt een van de volgers zich af.

Hoe de politie de automobilist überhaupt op het spoor kwam, is niet duidelijk.