Gemeente Zwijndrecht geeft voortuinen in Sterrenbuurt gratis opknapbeurt

De voortuinen van verschillende woningen in de Sterrenbuurt in Zwijndrecht zien er vanaf dit weekend een stuk groener uit. De bewoners en wethouder Jacqueline van Dongen (Groen en Duurzaamheid) staken samen de handen uit de mouwen om de wijk te vergroenen.

De gemeente Zwijndrecht is momenteel bezig met het opknappen van de openbare ruimte ruimte in de Sterrenbuurt. Zo wordt onder meer de straat opgehoogd, omdat de wijk kampt met verzakkingen.

Ook het project 'Groen doen we samen' maakt er onderdeel van uit. Bewoners konden zich aanmelden voor gratis grond, gras, plantjes en bomen voor in hun tuin.

Mooi én goed voor het klimaat

Het project is tweeledig. Een groene tuin ziet er niet alleen mooi uit, maar is volgens de gemeente Zwijndrecht ook goed voor het klimaat.

"Door meer groen in tuinen aan te brengen in plaats van tuintegels, wordt het op hete zomerdagen koeler en kan er meer regen worden opgevangen als er hevige regen valt." Daarnaast is het ook gezonder, omdat groen helpt de CO2-uitstoot te reduceren.

Het vergroenen van de tuintjes is zaterdag uitgevoerd in een deel van de Sterrenbuurt. Het andere gedeelte is in het voorjaar aan de beurt, als daar de straat is opgehoogd.