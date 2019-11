Zaalsporten: PKC boekt eerste zaalwinst van het seizoen

In de tweede speelronde van de Korfbal League heeft PKC promovendus Tempo uit Alphen aan den Rijn overklast. In de Papendrechtse PKC-hal werd het 32-20 voor de verliezend finalist van afgelopen jaar.

Voor rust was de wedstrijd al zo goed als beslecht. Mede door vier goals van Laurens Leeuwenhoek, drie van Sanne van der Werff en nog eens drie van Maaike Steenbergen stond het bij rust al 18-7. De zege brengt PKC voorlopig aan kop in de Korfbal League. LDODK kan de Papendrechters zondag achterhalen als het thuis wint van KZ.

Waterpolo

De Rotterdammers van SVH zijn er niet in geslaagd zich te melden in de subtop van de eredivisie. In het AquaRijn bad in Alphen aan de Rijn werd het 8-8. Na een vroege 3-0 achterstand schoot Oranje-international Milos Filipovic met drie goals SVH op gelijke hoogte. Daarna hielden beide ploegen gelijke tred. SVH staat door het gelijke spel vijfde met tien punten uit zeven wedstrijden.

Overige uitslagen waterpolo:

De Ham - ZPB dames 9-10

BZC - ZPB heren 9-6

Volleybal

De volleybalmannen van Sliedrecht Sport hadden geen kind aan SSS. In sporthal De Meerwaarde in Barneveld won de ploeg van trainer Paul van der Ven heel eenvoudig met 3-0. Waar SSS in de eerste set nog een klein beetje tegengas gaf met een 25-18 setstand, brak het verzet daarna. Set twee eindigde in 25-16, terwijl set drie in een eclatante 25-9 eindigde.

Overige uitslagen volleybal:

ZVH - Taurus 2-3

Sliedrecht Sport dames - Apollo 8 3-1