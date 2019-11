Leefbaar Rotterdam noemt schrappen metro naar vuurwerkshows Hoek van Holland en Nesselande 'onbegrijpelijk'

Leefbaar Rotterdam heeft een debat aangevraagd in de Rotterdamse gemeenteraad over het niet doorgaan van metrovervoer naar de vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande tijdens de jaarwisseling. "Dit gaat geheid problemen opleveren, terwijl de mogelijkheden er absoluut zijn. Het is echt ongebegrijpelijk", zegt raadslid Benevido van Schaik.

Van Schaik, die rondom de vuurwerkshow van 2015 zich ook al inzette voor metrovervoer naar het centrum van Rotterdam, ergert zich eraan dat de gemeente Rotterdam 'klakkeloos' een streep haalt door het metrovervoer naar de twee nieuwe vuurwerkshows. "Er wordt gezegd 'dat zijn uithoeken', maar dat is natuurlijk niet zo", foetert Van Schaik. "Dat zijn ook gewoon Rotterdammers. Maar je laat ze nu wel in de kou staan. Hoe komen die mensen weer thuis?"

Het raadslid van Leefbaar is bang dat mensen met alcohol op achter het stuur naar huis gaan. "En dat terwijl de oplossing zo makkelijk is", gaat Van Schaik verder. "Er is nu een metrolijn geopend naar Hoek van Holland, die zo gebruikt kan worden en men doet het gewoon niet."

Medewerkers van de RET maken zich zorgen over de veiligheid in Hoek van Holland en Nesselande. Daarbij wordt vooral gewezen naar recente overlast in Nesselande en eerder ook in Hoek van Holland.