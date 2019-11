Verpleegkundige Melanie: 'Het beroep is gewoon niet aantrekkelijk op dit moment'

Melanie Rijsdijk is verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp

Verpleegkundige Melanie: 'Het beroep is niet meer aantrekkelijk wegens de hoge werkdruk en slechte cao'.

In het hele land staken komende woensdag verpleegkundigen voor lagere werklast en een betere cao. Het Albert Schweitzer in Dordrecht is een van de ziekenhuizen waarvan het personeel in actie komt. Medewerkers draaien bijvoorbeeld een zondagsdienst. Rijnmond volgt de dagen voorafgaand aan de staking een aantal verpleegkundigen van dit ziekenhuis.

Melanie Rijsdijk is verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH). Deze afdeling doet niet mee aan de landelijke actie, al vindt Rijsdijk wel dat er wat moet veranderen in de zorg.

"Het beroep is gewoon niet aantrekkelijk op dit moment. Vanwege de hoge werkdruk, en vanwege de slechte cao die er ligt." Voor het middaguur zitten de kamers op de SEH al behoorlijk vol. En dan moet de drukste periode van de dag nog komen.

''We hebben ongeveer honderd patiënten op een dag. Het komt wel eens voor dat we de Spoedeisende Hulp moeten sluiten, omdat we geen bedden meer hebben. We kunnen dan de zorg niet meer waarborgen.''

Hoge werkdruk

Waar ze dan vooral tegenaan loopt, is de werkdruk. Ze moet bijvoorbeeld voor teveel patiënten tegelijkertijd zorgen. "Patiënten zijn heel ziek, die wil je goed verzorgen. Als er dan alweer een ambulance binnenkomt of er zitten zes patiënten in de wachtkamer te wachten, dan voel je die druk."

Ook eist haar werk veel van haar privéleven, omdat ze moet invallen voor zieke collega's. De uitstroom van collega's is volgens haar ook heel hoog. "Mensen die bijvoorbeeld eerst in de zorg hebben gewerkt, kiezen voor een andere baan omdat de werkdruk veel te hoog is."

Patiënt centraal

Op de actiedag staan patiënten centraal in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd en optredens gegeven.

Melanie heeft een heldere boodschap: ''Zorg dat voldoende mensen de zorg in willen. Maak het beroep aantrekkelijk, dan gaan we ook dat stapje extra doen voor de patiënten.''

Regio

Aan de landelijke actiedag doen naast de twee vestigingen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis ook het Ikazia in Rotterdam, Franciscus Vlietland in Schiedam en Franciscus Gasthuis in Rotterdam mee. Academische ziekenhuizen zoals het Erasmus MC doen niet mee, omdat ze onder een andere cao vallen.