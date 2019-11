Niemand meer vast na Sinterklaasintochten in de regio

De 17-jarige jongen die zaterdag is opgepakt bij de intocht van Sinterklaas in Dordrecht is weer op vrije voeten, dat zegt de politie. Hij was opgepakt omdat de politie het idee had dat hij 'de openbare orde wilde verstoren'.

In Dordrecht stonden voor- en tegenstanders van zwarte piet tegenover elkaar bij de Grote Kerk. Het bleef beperkt bij één aanhouding.



In Rotterdam is niemand opgepakt. Alleen één vrouw, die was verkleed was als zwarte piet, is gevraagd om weg te gaan, zegt een woordvoerder van de politie. In Rotterdam liepen alleen roetveegpieten.