Jongen probeert arrestatie te vermijden met duik in sloot

Met een duik in de sloot probeerde een jongen in Capelle aan den IJssel te vermijden dat hij zou worden opgepakt. Die poging mislukte. Met een nat pak kon hij, net als zijn 'collega', naar het politiebureau.

Het duo (17 en 18) was in Capelle op de Reviusrondeel bezig met het stelen van velgen van een auto, toen ze gestoord werden. Even later kwamen ze terug om de klus af te maken. Toen was de politie snel ter plekke.

De jongens gingen er in een auto vandoor, maar stapten al snel uit om te voet verder te gaan. Eén van hen deed nog een poging om te ontkomen door in de sloot te springen, maar dat was tevergeefs.

Beiden zijn opgepakt. Een van de twee was een paar weken geleden ook al opgepakt voor een scooterdiefstal.