Zeshonderd rugstreeppadden gevangen in Hoek van Holland

Over een totale lengte van vier kilometer trekken de schermen lijnen in het landschap. De bedoeling is dat de beschermde dieren er tegenaan lopen. Tegen het plastic aan is om de zoveel meter een emmertje ingegraven, waar de beestjes dan in vallen.

Emmers en paddenplankjes

Eén keer per dag worden de emmertjes leeggehaald. De dieren worden weer uitgezet aan de andere kant van het scherm, in veilig gebied. Behalve emmertjes worden voor het vangen ook zogeheten paddenplankjes gebruikt: stukjes hout die her en der verspreid in het zand liggen. Omdat padden zich graag verschuilen kruipen ze eronder, waarna ze eenvoudig gevangen kunnen worden.

Zwaarwegend belang

Volgens ecoloog Tycho Muijen van de gemeente Rotterdam zijn er al ruim zeshonderd padden gevangen, veel meer dan hij had verwacht. "Ik hield rekening met tussen de vijf en honderd individuën, dus het gaat goed met de rugstreeppad in dit gebied." Zandhagedissen zijn niet aangetroffen.

Bouwprojecten worden nog wel eens stilgelegd vanwege de aanwezigheid van bedreigde diersoorten, maar dat hoefde volgens ecoloog Muijen hier niet: "De metro dient een zwaarwegend belang. Daarom mocht dit project doorgaan, mits wij de bedreigde diertjes afvangen."

De metro tussen Rotterdam en Hoek van Holland rijdt sinds eind september. Eindpunt is nu nog Hoek van Holland Haven, maar in 2022 moet station Hoek van Holland Strand gerealiseerd zijn, zodat badgasten direct vanuit de metro de handdoek kunnen uitrollen aan zee.

Een uitgebreide reportage over de paddenschermen is komende zondag te zien in het TV Rijnmondprogramma De Zoekmachine, om 17:15 uur, ieder half uur herhaald.