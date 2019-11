Rotterdamse Aad zingt nostalgische liedjes in verzorgingshuizen door heel Rotterdam

Rotterdamse Aad zingt in verzorgingshuis Dijkveld in IJsselmonde

In het dagelijks leven is hij bloemenexporteur, maar als hij zingt is het Rotterdamse Aad. Een paar keer per week treedt hij op in verzorgingshuizen door de hele stad. Hij wil de mensen in verzorgingshuis amuseren met liedjes van vroeger. Rotterdams, Engels, Duits: Aad zingt van alles. Samen met zijn vrouw Ien zingt hij geheel vrijwillig door heel de gemeente Rotterdam en dat al zes jaar.

"Het is de bedoeling dat de mensen een leuke middag hebben", vertelt Aad Rijfkogel enthousiast. "Terug in het verleden en naar het nu trekken. Oude liedjes zingen en mensen laten genieten is mijn passie, daar put ik heel veel energie uit. Ik ga meestal met meer energie weg bij een optreden, dan dat ik aankom. De mensen zijn super enthousiast en dat doet mij heel goed, daar doe ik het voor."

Rock-'n-roll

Voordat Aad startte met zijn show zong hij in verschillende koren, waar veel Rotterdamse nummers aan bod kwamen. Toen al viel het hem op dat dat soort liedjes veel energie bij mensen losmaken. Het idee voor Rotterdamse Aad was geboren.

"Wij zijn vandaag in Dijkveld in Rotterdam-IJsselmonde", vertelt Aad. "Ik ben hier nu voor de derde keer en het is hier altijd gezellig. Ik zing voor oude mensen, dus daar pas ik mijn liedjes op aan. Ik ga geen rock-'n-roll spelen, maar ik zing leuke liedjes van vroeger over bijvoorbeeld Katendrecht!"

Stoppen daar denkt Aad nog niet aan. "Ik ga door zolang het kan!"