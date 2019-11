Nog zo'n 2 weken te gaan: steun jij de terugkeer van Willems Kantine?

Er is pas tien procent van het benodigde bedrag opgehaald, terwijl er nog zestien dagen zijn om het streefbedrag te behalen.



Dames is ondertussen al wel begonnen met de opnames voor het vervolg van de docu-serie. Het origineel was ruim tien jaar geleden op TV Rijnmond te zien. In onder meer Café de Schie in Rotterdam-Delfshaven is al volop gefilmd.



Vroeger was alles beter

In Willems Kantine volgde regisseur Roy Dames het personeel en een aantal vaste bezoekers van het onmiskenbaar Rotterdamse café aan de Vierhavensstraat, waar het meest exotische op de menukaart macaroni was en alcohol werd gebruikt om verdriet mee weg te drinken.

Veel bezoekers van het in 2007 gesloopte café zijn inmiddels overleden. Een enkeling, zoals cowboy Jos, leeft nog. In drie nieuwe afleveringen kijkt regisseur Dames met overlevenden en nabestaanden terug op de periode toen alles beter was.

Rijnmond en de Commissie Visuele Kunsten van de gemeente Rotterdam financieren de nieuwe afleveringen, maar ook jij kan jouw steentje bijdragen. Via de website cinecrowd kan je het project met een donatie steunen.

De derde aflevering van Willems Kantine is zondag 10 november vanaf 17:31 uur, met ieder uur herhalingen, te zien op Rijnmond. De drie nieuwe afleveringen zijn vanaf zondag 15 december op hetzelfde tijdstip te zien.