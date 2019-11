Excelsior verliest twee punten in tumultueus duel bij FC Den Bosch (3-3)

De buitenspeler van de Rotterdammers haalde niet veel later zijn gram door van afstand raak te schieten. Dat deed hij bij een 1-1 stand. Excelsior kwam op voorsprong door een goal van Rai Vloet, maar het antwoord Ruben Rodrigues liet niet lang op zich wachten (1-1). Na de korte onderbreking zorgde Mendes Moreira voor de 1-2 ruststand.

In deel twee was het weer snel gelijk. Mats Deijl benutte een makkelijk gegeven strafschop (2-2). De thuisploeg was in de fase die volgde beter, al miste Thomas Verhaar wel een goede kans. Hij stond na 67 minuten voetballen aan de basis van de 2-3 van Stijn Meijer.

Toch weer gelijk

Ook na de derde achterstand ging FC Den Bosch op jacht naar de gelijkmaker, maar kreeg Excelsior een goede kans om het duel in het slot te gooien. Elias Mar Omarsson verprutste die mogelijkheid. Zeven minuten voor tijd was het duel weer in evenwicht, Rodrigues maakte 3-3 na een snelle uitbraak. In de slotfase waren beide ploegen nog dicht bij de winnende treffer, maar een zevende goal bleef uit.

Excelsior staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie met 25 punten uit vijftien wedstrijden.