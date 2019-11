Feyenoord Basketball tweede na winst op Den Bosch

Feyenoord Basketball blijft uitstekend presteren in de Dutch Basketball League. De Rotterdammers maakten zondag in het Topsportcentrum naast de Kuip geen fout tegen Heroes Den Bosch. Het werd 67-57 voor de formatie van coach Toon van Helfteren, na een 34-28 ruststand.

Door de winst is Feyenoord Basketball gestegen naar de tweede plaats in de competitie met twaalf punten uit acht wedstrijden. Landstede is lijstaanvoerder met zestien punten uit negen duels.

De koploper was zondag met 92-75 te sterk voor ZZ Leiden, dat vijfde staat, ook nog achter Den Bosch en Donar.