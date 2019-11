Ahmad Mendes Moreira na incident: 'Ik wilde niet meer voetballen'

In eerste instantie negeerde Mendes Moreira de geluiden vanaf de tribune. "Maar na een tijdje knakte het bij mij en heeft de scheidsrechter het goed aangevoeld en gezegd dat we naar binnen moesten gaan."

Mendes Moreira kreeg, zo zegt hij, veel naar zijn hoofd gesmeten. "Zwarte Piet, K-neger, K-zwarte, het bleef maar doorgaan. Als je zegt dat ik een kutvoetballer ben accepteer ik dat, maar dit kan je niet accepteren", aldus de aanvaller.

Statement

Als het aan Mendes Moreira lag was het duel definitief gestaakt. "Ik heb gezegd dat ik niet terug wilde, in de emotie heb ik lelijke woorden gezegd. Ik was er klaar mee. Sander Fischer wilde ook gaan douchen om een statement te maken. Om duidelijk te maken dat dit niet kan. Maar we hebben er uiteindelijk toch voor gekozen om te spelen."

Vlak na de onderbreking maakte Mendes Moreira de 1-2. "Er werd al tegen mij gezegd dat ik rustig moest blijven, dat ik niet moest gaan juichen bij dat vak, maar ik deed het wel."

FC Den Bosch - Excelsior eindigde uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel. De Rotterdammers gaven tot drie keer toe een voorsprong weg.