Dordtse Willie (62) verovert podiumplekken bij bodybuildwedstrijden in Las Vegas

Eén keer derde en twee keer eerste plek in dé bodybuildwedstrijd Natural Olympia in Las Vegas. Doe het de 62-jarige Willie Heuser maar na. De Dordtse is stiekem wel een beetje trots op haar prestaties op de wedstrijd der wedstrijden vrijdag.

"Zoveel zestigers die bodybuilden zijn er niet", lacht Heuser. "Op het podium in Las Vegas had ik twee keer helemaal geen tegenstanders. De commentator zei dat ik ze had weggejaagd", voegt ze grinnikend toe.

Boven de zestig wordt de spoeling in kandidaten dunner, weet Heuser. "En ja, dan win je wedstrijden omdat er geen tegenstanders zijn."

Gelukkig waren er in de 50+ bikiniklasse wel deelnemers. "Toen ben ik derde geworden", vertelt Heuser trots. "Van de vijf anderen, die allemaal in de vijftig waren. Die podiumplek beschouw ik wel als een compliment. Ik stond in een jongere klasse en ben toch nog derde geworden!"



Heel bijzonder

Met name omdat er veel meer 'jonkies' aan de sport meedoen dan ouderen, is Heuser trots. "Mensen zeggen ook tegen me dat ze het des te knapper vinden dat ik met mijn leeftijd op het podium sta." De commentator van de wedstrijd was dat ook al opgevallen, hoorde de bodybuildster. "Die riep dat er alleen maar hot grandma's rondliepen", lacht ze.

Haar kinderen waren er niet bij in Las Vegas, maar konden de wedstrijd der wedstrijden van het bodybuilden via een livestream volgen. "Toen ik net begon met bodybuilden was het voor hen wel even wennen, maar nu zijn ze heel trots op me en vinden ze het vooral hartstikke leuk", glimlacht Heuser. "Het is toch wel bijzonder dat hun moeder meedoet aan zo'n wedstrijd. Maar ik besef me nu pas dat het eigenlijk heel bijzonder is. Ik heb het zelf namelijk altijd heel gewoon gevonden."