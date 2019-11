'Rotterdamse verdachte bioscoopmoorden gaat volledig open kaart spelen'

S. zal eind deze maand worden verhoord door de Groningse recherche. De verhoren zullen plaatsvinden in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen waar S. op dit moment verblijft. Hij herstelt daar van de schotwonden die hij opliep bij zijn arrestatie.

"Mijn cliënt gaat alles wat hij zich nog kan herinneren delen met de politie", zegt advocaat Gökhan Özveren, die de 33-jarige Rotterdammer bijstaat. De advocaat kan op dit moment niet inhoudelijk ingaan op wat S. precies zal gaan verklaren, 'maar hij wil alles vertellen'.



Ergün S. wordt ervan verdacht eind oktober in een bioscoop in Groningen een echtpaar uit de stad te hebben gedood. De slachtoffers, een stel van 55 en 56 jaar oud, maakten schoon in de bioscoop. S. werd een dag later even verderop in Groningen gearresteerd. Daarbij werd hij door de politie twee keer in zijn been geschoten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar dat schietincident.

Özveren zegt dat S. eind oktober in Groningen was om zijn dochter te zoeken. "Mijn cliënt zag zijn dochter al een aantal jaren niet. Zijn ex verhinderde dat. Hij weet niet precies waar zij woont, alleen dat het in Groningen is."