Kazachstan wint boksinterland in Rotterdam van Nederland: 6-3

De boksinterland tussen Nederland en Kazachstan is in het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam ruim gewonnen door Kazachstan: 6-3. De Schiedamse bokser Nouchka Fontijn won haar partij wel, zij versloeg Valentina Khalzova. Artjom Kasparian uit Capelle aan den IJssel ging er ook met de winst vandoor. Mira Massing uit Zwijndrecht verloor van Aida Abikeyevade.

De eerste wedstrijd werd al op zaterdag gevochten. Delano James nam het op tegen Talgat Shaiken. De Kazach werd beter bevonden en opende de score in de boksinterland. Tijdens de tweede partij op zondag was het de beurt aan Mira Massing. De boksster uit Zwijndrecht verloor in de categorie tot en met 57 kilogram van Aida Abikeyevade. Daardoor was de stand: 2-0.

Ook de derde wedstrijd werd door Nederland verloren. Tursynbay Kulakhmet won van Zekaria Elhaj, die minder actief was dan Kulakhmet. Tijdens de vierde wedstrijd was het ook vrij snel duidelijk wie de bovenliggende bokser was. Yermakhan Zhakpekov vocht in de categorie tot 75 kilogram tegen Max van der Pas een goede partij. Hij raakte van der Pas een paar keer goed en was de terechte winnaar.

Sammy Wagensveld moest in de klasse tot 69 kilogram opgeven tegen Talgat Shaiken. De scheidsrechter besloot dat Wagensveld niet verder kon nadat hij onderuit was gegaan na een goede uithaal van Shaiken. Daardoor kwam de stand op 5-0.

Fontijn en Lacruz winnen

Maar daarna was het de beurt aan Noucka Fontijn. De Schiedamse kon haar wil opleggen aan haar tegenstander Valentina Khalzova. De jury besloot dan ook dat Fontijn na drie rondes de betere boksster was: 5-1.

Enrico Lacruz leverde daarna een puike prestatie door van de huidige nummer twee van de wereld, Zakir Safiullin, te winnen. Lacruz kwam tijdens de eerste rondes al tot een aantal goede stoten. Uiteindelijk kon hij de partij, in de categorie tot en met 63 kilogram, ook echt naar zijn hand zetten en werd hij tot winnaar uitgeroepen: 5-2.

De achtste partij van de avond tussen Ablaikhan Zhussupov en Delano James werd gewonnen door Zhussupov. Daardoor was de stand met nog één partij: 6-2 in het voordeel van de Kazachen.

Publiekslieveling Kasparian maakt het waar

Artjom Kasparian uit Capelle aan den IJssel wist de laatste partij van de interland wel in het voordeel van Nederland te beslissen. In de categorie tot 81 kilogram versloeg hij Nurbek Oralbay.

Het publiek in Rotterdam ging na de beslissing van de jury uit hun dak voor publiekslieveling Kasparian, die Rotterdam na zijn winstpartij bedankte: "Bedankt dat we deze kans hebben gekregen om ons te meten met Kazachstan. We hebben het goed gedaan tegen één van de beste landen van de wereld: Kazachstan. En ja, nu Tokio 2020, hè! Daar gaan we voor. Stap voor stap gaat het beter en beter."

De stijlprijs die na de interland werd uitgereikt, ging naar Delano James. Hij vocht tegen de twee wereldtoppers Talgat Shaiken en Ablaikhan Zhussupov.