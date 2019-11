Stephen Danyo wint WBA-titelgevecht van Brit Navid Mansouri

De Rotterdamse bokser Stephen Danyo heeft zondagavond in het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam een World Boxing Association titelgevecht gewonnen. Danyo versloeg de Brit Navid Mansouri uit Rotherham na twaalf ronden.

In de derde ronde leek er een klein verschil te zijn tussen beide boksers. Mansouri deelde een aantal goede tikken uit, maar Danyo kwam na die ronde ook beter in de partij.

Hij bleef actief en ging goed in de aanval. Het leverde niet heel veel spektakel op. Maar in de elfde en twaalfde ronde was er meer vuurwerk te zien in de ring. Zowel Mansouri als Danyo stonden goed te boksen. Danyo leek toen wel enigszins in het voordeel te zijn.

Een groot verschil tussen de beide boksers leverde het niet op, maar wel genoeg om de jury ervan te overtuigen dat hij de winst verdiende.

Door de overwinning stijgt Danyo op de WBA-ranglijst en kan hij zich zelfs in de top-10 te nestelen. De kans dat de Rotterdammer dan uitgenodigd wordt voor een wereldtitelgevecht is een stuk groter.

Bekijk hierboven beelden van de laatste ronde van Danyo, een interview met hem én heel de bokspartij. Daar is ook een gesorek te vinden met zijn trainer Tom Dunk.