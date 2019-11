Verdachte insulinemoorden voor rechter

Twee jaar geleden, op 17 november 2017, werd de toen 21-jarige verzorger Rahiied A. uit Rotterdam aangehouden. Hij zou bij verzorgingshuizen in onder meer Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam in 2016 en 2017 zonder medische noodzaak insuline hebben toegediend aan bewoners.

Vier van hen overleden en zeven werden ziek. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor vier moorden en zeven pogingen tot moord.



De inmiddels 23-jarige A. is één keer bij de negen inleidende zittingen in oktober aanwezig geweest. In het begin verklaarde hij aan de politie dat hij twee keer opzettelijk insuline had toegediend en één keer bij vergissing. Sinds die eerste verklaringen beroept hij zich op zijn zwijgrecht.