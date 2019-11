Lange vertragingen op de A16 en A20

De vertraging richting het noorden was rond 07:30 uur bijna een uur, maar neemt vanaf 08:30 uur af.

Ook de andere kant op was het druk. Vanuit Ridderkerk richting knooppunt Klaverpolder was de vertraging meer dan een uur.

A20

Door een ongeluk op de A20 bij Rotterdam-Centrum zijn maandagochtend twee rijstroken afgesloten geweest vanuit Schiedam richting Rotterdam-Crooswijk.

De file liep rond 07:00 uur op tot een lengte van meer dan zeven kilometer. Daardoor hadden weggebruikers meer dan een uur vertraging. Iets na 07:00 uur zijn beide rijstroken weer open gegaan en neemt de vertraging af.



Ook in de andere rijrichting, vanuit Gouda richting Hoek van Holland, belandden weggebruikers maandagochtend in de file. Door een pechgeval stond vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel richting Crooswijk bijna veertig minuten vertraging en was de linkerrijstrook dicht. Ook hier is de weg even na 07:00 uur weer vrij.