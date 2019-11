Verontwaardiging om racistische geluiden bij FC Den Bosch-Excelsior

"Zwarte Piet, K-neger, K-zwarte, het bleef maar doorgaan. Als je zegt dat ik een kutvoetballer ben accepteer ik dat, maar dit kan je niet accepteren", zei de aanvaller zondag.

In eerste instantie negeerde hij de geluiden, die kwamen vanaf de tribune waar de fanatieke aanhang van FC Den Bosch zat. "Maar na een tijdje knakte het bij mij en heeft de scheidsrechter het goed aangevoeld en gezegd dat we naar binnen moesten gaan."



'Hup scheidsrechter!'

Het duel werd door scheidsrechter Laurens Gerrets enige tijd stilgelegd. "Dit soort racisme is een schande voor het voetbal en moet hard worden aangepakt", schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher op Twitter. "Hup scheidsrechter!"

Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft een compliment aan de scheidsrechter. "Racisme is een kwaad dat alleen kan voortwoekeren als niemand er wat van zegt", zegt Segers. Hij roept iedereen op "ook buiten het stadion" altijd op te staan tegen racisme en antisemitisme.

Mendes Moreira krijgt ook vanuit de voetbalwereld steun. "Ik ben het zat steeds maar weer deze beelden te moeten zien", twitterde Oranje-international Memphis Depay. "Wanneer houdt dit op?"

'We treden keihard op'

De KNVB laat in een verklaring weten dat er in het voetbal geen plaats is voor racisme. "Dit staat haaks op wat we willen met sport: mensen verbinden. Daarom treden we keihard op tegen racisme." Met de club bekijkt de KNVB nu hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt.