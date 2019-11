'Twee kinderen per Rotterdamse klas hebben te maken met geweld thuis'

Gemiddeld twee kinderen per klas hebben in Rotterdam te maken met geweld thuis, zo meldt de gemeente. Daarom besteedt Rotterdam vanaf maandag extra aandacht aan kinderrechten en kindermishandeling tijdens de week tegen Kindermishandeling.

Kinderen die thuis in een onveilige situatie opgroeien, praten daar volgens de gemeente vaak met niemand over. Het Rotterdamse thema is dan ook: 'Praat maar, ik luister'. Op scholen worden gastlessen gegeven en met theatervoorstellingen wordt kindermishandeling bespreekbaar gemaakt in klassen.

De Week tegen Kindermishandeling start in Rotterdam maandagmiddag officieel met de uitreiking van de Kinderrechten Awards. Die prijs is voor een Rotterdammer of een Rotterdamse organisatie die met hun initiatieven bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

De Rotterdamse Kinderrechten Awards worden maandagmiddag voor de derde keer uitgereikt. De prijsuitreiking is op een basisschool in Rotterdam-Crooswijk.

Onveilige gezinssituaties

De Week tegen Kindermishandeling is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de kennisorganisatie Movisie. In Nederland groeit volgens de initiatiefnemers zo'n drie procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties.

Ze hebben te maken met verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of moeten getuige zijn van huiselijk geweld. Extra aandacht voor het probleem is dan ook nog steeds hard nodig, zeggen de initiatiefnemers.