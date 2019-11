Minister wil wetsaanpassing voor sluiting woningen door burgemeesters

Burgemeesters hebben nu ook al de bevoegdheid om woningen of openbare ruimtes te sluiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld al op basis van de Opiumwet, een wet die het telen, verwerken en verkopen van drugs verbiedt.

Ook bij schietpartijen of de vondst van explosieven in de buurt van een woning, besluiten sommige burgemeesters nu al om tot sluiting over te gaan. Dat was bijvoorbeeld laatst nog het geval in Sliedrecht na een schietpartij.



Daarvoor moet de burgemeester echter soms creatief wetsartikelen gebruiken, die er eigenlijk niet altijd voor bedoeld zijn. Grapperhaus wil de burgemeesters helpen door de wet te verruimen. Ook moet de verruiming dergelijke maatregelen duidelijker maken voor bewoners.

Het voorstel moet nog voor advies naar de Raad van State.