Zeven maanden lang met de veerpont naar je werk: 'Ik voel me een wereldburger'

"Heen-en-weer op die fiets!", omschrijft verslaggever Maikel Coomans op de veerpont tussen Rotterdam-Noord en -Zuid. Talloze reizigers moeten wel, want de fiets- en voetgangersbuis van de Maastunnel is de komende maanden dicht door werkzaamheden.

Een vrouw, die onderweg is naar haar stage op het Erasmus MC, vindt de vervangende veerpont leuk. "Het heeft wel wat. Ik voel me nu een wereldburger", lacht ze.

Ook buitenlanders maken al gebruik van de vervangende veerpont. "Ik vind de veerpont heel leuk. Het heeft iets romantisch", vertelt een Engelsman.

'Nog nooit mee gevaren'

"Het is wel gezellig", vertelt Coomans, die maandag in de ochtendspits meevoer tussen de Sint-Jobshaven en de Sint-Janshaven. Een pontje met bijna veertig fietsers erop is geen uitzondering, zegt een medewerker van de veerpont over de eerste spits. "Tot nu toe bevalt de spits goed."

"Het gaat goed. Het is lekker druk", zegt de kapitein van de speciale 'Maastunnelpont'. Hij vaart normaal gesproken met de waterbus. "Het is leuk, omdat dit een andere boot is. Het is een veerpont waar ik nog nooit mee heb gevaren."

De speciale vervangende veerpont tussen de Sint-Jobshaven en de Sint-Janshaven vaart nog zeven maanden. Daarna moeten fietsers en voetgangers weer via de Maastunnel kunnen.