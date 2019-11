Bewoners flat Vlaardingen zonder water na lek

Een flat van de Heren van Ambacht in Vlaardingen kampt sinds zondagavond met een flinke waterlekkage. Het water stroomde onder meer door de meterkast.

Het complex aan de Van Hogendorplaan wordt bewoond door senioren. Om het lek te dichten, is de hoofdkraan zondagavond dichtgedraaid. Daardoor hebben de bewoners sindsdien geen water. De verwarming werkt wel.

Bewoners hebben de nacht gewoon thuis kunnen doorbrengen. Er zijn flessen water uitgedeeld.

In één appartement op de begane grond liep het laminaat schade op. Dit is ook het appartement waar het lek is ontstaan.

De gemeente, een aannemer en de verzekering kijken maandag hoe ze het lek en de schade zo snel mogelijk kunnen verhelpen. De verwachting is dat alle bewoners maandag weer water hebben.