Trainer FC Den Bosch doet aangifte van bedreiging

Van der Ven kreeg heel wat kritiek op zijn laconieke reactie zondag na de competitiewedstrijd tegen Excelsior, die werd ontsierd door racistische beledigingen van een deel van de toeschouwers aan het adres van de Rotterdamse aanvaller Ahmad Mendes Moreira.



In het belang van het onderzoek wil en kan Den Bosch niets zeggen over de aard van de bedreigingen. Van der Ven was maandag wel weer op de club om de hersteltraining te leiden.

FC Rijnmond

Mendes Moreira zal samen met Excelsior-directeur Ferry de Haan maandag aanschuiven in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Verslaggever Sinclair Bischop deed verslag van de wedstrijd en zit ook aan de tafel bij presentator Peter van Drunen. FC Rijnmond begint om 17.20 uur.