Podcast Rijnmond: 'FC Den Bosch - Excelsior had helemaal afgelast moeten worden'

In Podcast Rijnmond gaat het natuurlijk over de racistische spreekkoren bij FC Den Bosch - Excelsior richting de donkere Rotterdammer Ahmad Mendes Moreira. "Een hele vervelende middag. Voor iedereen", spreekt Sinclair Bischop.

Bischop was als verslaggever aanwezig bij het duel. "Het was een goed statement van scheidsrechter Gerrets om te staken. Maar de wedstrijd helemaal afgelasten was nog mooier geweest. "

Dennis van Eersel las verbijsterd het persbericht van FC Den Bosch. "Het meeste schaamrood op de kaken was dat Mendes Moreira de schuld kreeg. Te gênant voor woorden. Het persbericht was een aaneenschakeling van fouten."

Beluister hierboven Podcast Rijnmond met Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Peter van Drunen.