Scheidsrechter Gerrets liet keuze aan Excelsior voor doorspelen wedstrijd

Scheidsrechter Gerrets over racisme tegen Mendes Moreira: 'Zijn pijn raakte me ook'

"Het was een moeilijke wedstrijd voor mij. Ik ben geschrokken", blikt Gerrets terug. Na 24 minuten kreeg hij het signaal van Excelsior dat Mendes Moreira ver in zijn emotie zat. "Dat zag ik ook. Ik wilde met hem in gesprek, maar hij was niet meer bereikbaar."

Gerrets hoorde Sinterklaasliedjes. "Ik constateerde ook dat er heel veel Zwarte Piet werd geroepen en gezongen als Mendes Moreira aan de bal was." De Capelse scheidsrechter leefde erg mee met de Excelsior-speler. "Je ziet de pijn bij die jongen. Die pijn raakte mij ook." Na bijna een halfuur voetballen escaleerde de situatie, zegt Gerrets. Hij vond verder spelen niet verantwoord.

"Ik vind dat FC Den Bosch goed heeft ingegrepen. Die heeft Excelsior alle steun gegeven. Excelsior is bij mij geweest en heeft daarvoor dank en waardering uitgesproken. De club was blij met de daadkracht die FC Den Bosch toonde. Dat is aan mij bevestigd en dat was de reden voor hen om door te spelen", vertelt Gerrets over de onderbreking.

Een scheidsrechter kan een wedstrijd maximaal een halfuur stil leggen. Bij een tweede herhaling wordt een duel definitief gestaakt.

Lof

In de pers en op social media zijn veel positieve reacties voor het optreden van scheidsrechter Gerrets. "Ik werd met een dubbel gevoel wakker", zegt hij.

"Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt waar iedereen blij mee is. Maar er is iemand wel beschadigd geraakt en dat wil ik niet. Ik heb de pijn van Mendes Moreira gezien. Dat vind ik vervelend", legt Gerrets uit.

Na de 1-2 van Mendes Moreira juichte de Excelsior-aanvaller voor het vak van FC Den Bosch waar de racistische uitingen vandaan kwamen. Gerrets hield bewust de gele kaart op zak voor Mendes Moreira. "Ik vond het niet gepast", zegt Gerrets, die begrip heeft voor het juichen.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Laurence van Ham met scheidsrechter Laurens Gerrets over het racisme bij FC Den Bosch-Excelsior.