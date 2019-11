Werkzaamheden voor tijdelijke Suurhoffbrug (A15) van start

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding voor de komst van een tijdelijke brug naast de Suurhoffbrug (A15). De noodbrug over het Hartelkanaal moet de Suurhoffbrug ontlasten tussen de Maasvlakte en Oostvoorne.

De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen enerzijds de Maasvlakte en anderzijds Voorne-Putten, de Botlek, Europoort en Rotterdam.

De oeververbinding uit 1972 is door de toename van het verkeer op deze route aan vervanging toe, zegt Rijkswaterstaat. Dat gebeurt pas in 2030. Daarom komt er nu eerst een tijdelijke brug naast, waardoor het verkeer over twee bruggen verdeeld wordt.

Een aannemer is maandag begonnen met het weghalen van bomen en struiken, om plek te maken voor de tijdelijke brug. Die wordt in het voorjaar geplaatst. De tijdelijke brug moet in 2022 klaar zijn.

Het verkeer op de A15 heeft geen last van de werkzaamheden. Fietspaden zijn wel gedeeltelijk afgezet. Zij worden door verkeersregelaars verder begeleid.