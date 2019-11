Wijnaldum keihard over racisme: 'Had niet verwacht dat dit in Nederland kon gebeuren'

Op de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar de wedstrijd tegen Estland heeft Georginio Wijnaldum keihard uitgehaald naar de racistische spreekkoren van een deel van de aanhang richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. "Had niet verwacht dat dit in Nederland kon gebeuren."

Met afschuw zag Wijnaldum de gebeurtenissen in Den Bosch. "Het kwam heel hard aan bij mij. Ik ben heel erg geschokt. Hoe FC Den Bosch zich daarna heeft opgesteld vind ik heel kwalijk. Zo'n trainer (Erik van der Ven, red.) die zegt dat de speler (Mendes Moreira, red.) een zielig ventje is. Dat kán toch niet? Wij zijn één ploeg. Eén team. Eén land, met allerlei kleuren. Als wij succesvol zijn op komend EK staat zo'n man ook gewoon mee te juichen."

Keiharde boetes

Op de vraag hoe dit uitgebannen kan worden is de Rotterdammer duidelijk. "Keiharde boetes voor de mensen. Het moet zo hard zijn dat niemand het in z'n hoofd haalt om zoiets te doen. We proberen de mensen te vermaken en dan zit je niet te wachten op dit soort dingen."

Bondscoach Ronald Koeman is ook duidelijk. "We moeten dit nooit, nooit accepteren. Het wordt tijd dat we collectief van het veld lopen. Gewoon weg gaan als team." Wijnaldum voegt toe. "En weg blijven. Als het bij mij gebeurt, loop ik weg. En blijf ik weg."