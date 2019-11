OM stelt onderzoek in naar racistische geluiden op tribune

De wedstrijd werd zondag enige tijd stilgelegd na racistische uitlatingen door aanhangers van de thuisclub richting Excelsiorspeler Ahmad Mendes Moreira.

'Kraaiengeluiden'

In eerste instantie liet FC Den Bosch op de website weten dat er geen sprake was geweest van oerwoudgeluiden. De club had het over 'kraaiengeluiden', die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde.

Nadat Mendes Moreira na afloop voor de camera's van FOX Sports had verteld dat hij onder meer was uitgemaakt voor 'k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker kwam FC Den Bosch met een andere reactie.

"De uitspraken van Excelsiorspeler Mendes Moreira zijn voor FC Den Bosch aanleiding nader onderzoek te plegen om te achterhalen wat er exact is geroepen vanaf de tribune. FC Den Bosch benadrukt nogmaals dat zij zich distantieert van discriminatie en racisme", aldus de club.

Minister: met iedereen om tafel

Minister Bruno Bruins van Sport wil met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten. "Ik vind dat het allemaal niet zo kan", aldus de bewindsman.

Bruins vindt dat de arbiter 'puik werk' heeft geleverd. "Heel streng optreden past hier heel goed." Racisme voorkomen is heel moeilijk, zegt de minister.

"Er is al heel veel aandacht voor." Als het nodig is gaat hij overleggen met zijn collega van Justitie en Veiligheid. "Racisme moet weg uit de sport."

Bruins vindt dat de politiek zeker een rol speelt. "Ik vind het belangrijk dat we ons luid en duidelijk uitspreken. Racisme hoort niet thuis in deze samenleving. Het hoort nergens thuis."