FC Den Bosch biedt alsnog excuses aan in nieuwe verklaring

FC Den Bosch zegt in een verklaring dat de club zondag 'de plank volledig heeft misgeslagen met haar te snelle statement'. "Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

De verklaring van maandag staat haaks op die van zondag, waarin de club alles bagatelliseerde. "We zijn diep geschrokken naar aanleiding van de gesprekken die maandagochtend zijn gevoerd met de spelersgroep en andere betrokkenen", staat in de nieuwe verklaring. "Er blijken zondag wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune. De club doet verder onderzoek naar wat er feitelijk is gebeurd en zal alles in het werk stellen om de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit grensoverschrijdend gedrag te achterhalen en te straffen."

De club laat weten dat ze racisme beter wil aanpakken. "FC Den Bosch gaat met een totaalaanpak, en in samenspraak met alle betrokkenen in en rondom de club, schouder aan schouder, actief op zoek naar manieren om de misstanden, waaraan een deel van de achterban zich schuldig heeft gemaakt, grondig aan te pakken en uit te bannen. De club komt in de loop van de week met een eerste actieplan", zo schrijft de club.

Inmiddels wordt FC Den Bosch overladen met kritiek. Ook bondscoach Ronald Koeman en Georginio Wijnaldum waren keihard in hun oordeel.

Ahmad Mendes Moreira schuift samen met Excelsior-directeur aan in FC Rijnmond. De uitzending begint om 17.20 uur.