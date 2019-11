Man doodgestoken in ouderencomplex Hoogvliet

In ouderencomplex De Kulk in Rotterdam-Hoogvliet is maandagmiddag een man doodgestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden.

"Het zou gaan om een bewoner van de flat", zegt verslaggever Jacco van Giessen op Radio Rijnmond. "In de flat wonen behalve ouderen ook cliënten van zorginstelling Pameijer. Een man zou in het rookhok zijn uitgedaagd."

Hij sprak ook een bewoonster van de flat: "Het was een mes van wel dertig centimeter", aldus de vrouw. "Ik hoorde de traumahelikopter en ik dacht: het zal wel weer hier zijn. Toen wilde ik mijn hond gaan uitlaten, maar we mochten niet naar beneden. Toen ben ik maar met de brandtrap naar beneden gegaan."

De steekpartij was rond 15:20 uur in de hal van ouderencomplex De Kulk aan de Klencke. Dat is tegenover winkelcentrum Hoogvliet. De traumahelikopter kwam ter plaatse om medische spoedhulp aan het slachtoffer te verlenen. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Hij overleed ter plaatse.

De politie onderzoekt de aanleiding van de steekpartij. Serviceflat De Kulk is met linten afgezet.