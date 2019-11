Schaken: "Complimenten hoe Mendes Moreira met racisme omging"

"Als je jezelf hierdoor uit het veld laat slaan, dan benadeel je ook je team," licht Schaken het respect voor het vervolgen van de wedstrijd toe. "Ahmad heeft zich laten zien erna, heeft de camera's te woord gestaan. Complimenten naar hem toe."

Schaken heeft zelf ook ervaren hoe het is om te voetballen, terwijl vanuit het publiek racistische spreekkoren en geluiden te horen zijn. "Ik heb het meegemaakt bij ADO Den Haag, ik was toen 18 of 19. Ik maakte de 1-0, was hartstikke blij. Maar elke keer als ik daarna de bal kreeg hoorde ik oerwoudgeluiden, steeds luider en luider. Dat was mij al verteld, ik zag het maar als compliment dat ze mij uit mijn spel wilden halen. Maar het is mij wel bijgebleven, dat discriminerende doet pijn. Je voelt je klein en vernederd. Je kan niet van je af slaan, in een stadion. Je voelt je machteloos en de situatie onrechtvaardig."