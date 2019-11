Advertentie boek Aboutaleb geweigerd op Facebook

"De advertentie is geweigerd omdat deze over een maatschappelijke of politieke kwestie zou gaan", zegt Francien Schuursma van De Bezige Bij. "We waren erg verbaasd. We hebben eerder advertenties voor boeken op Facebook geplaatst en nooit problemen gehad."

Facebook scherpt richtlijnen aan

"Het blijkt dat Facebook de richtlijnen heeft aangescherpt", vertelt Schuursma. "Wanneer je nu een advertentie over een politieke figuur wilt plaatsen, dan moet je je net als een politieke partij apart registreren bij Facebook. Het is duidelijk dat Facebook strenger is geworden, maar ook dat de manier om verkeerde content te selecteren nog niet goed werkt. Het is opmerkelijk dat we als literaire uitgeverij worden behandeld als een politieke partij."

Registeren

"Om je te laten registreren, moet je documenten aanleveren. We hebben nu contact met Facebook en zullen dat doen. Hopelijk kunnen we op korte termijn de advertentie alsnog plaatsen", zegt Schuursma.