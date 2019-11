Trainer Den Bosch op excuusbezoek bij Excelsior

Exterieur van het stadion van FC Den Bosch. De club is in opspraak omdat supporters racistische liedjes zongen in de wedstrijd tegen Excelsior. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW

Dat heeft voorzitter Jan-Hein Schouten bevestigd aan Rijnmond. Schouten zegt verder op Radio Rijnmond: "We dachten eerst dat er een interpretatieverschil was tussen dat wat wij zelf tot ons kregen, dus de geluiden. Daar haalden wij op dat moment geen racistisch karakter uit, maar wij hebben een aantal zaken niet gehoord die wel degelijk grensoverschrijdend waren. En dat heeft ons absoluut in vuur en vlam gezet om racisme uit de stadions te verbannen en zeker uit het onze."



Plank volledig misgeslagen

FC Den Bosch heeft ook online gereageerd en zegt in een nieuwe verklaring dat de club zondag 'de plank volledig heeft misgeslagen met haar te snelle statement'. "Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.



"Op basis van de informatie die we gisteren tot ons kregen hebben we veel te vroeg een statement uitgevaardigd. Dat wil niet zeggen dat het statement op dat moment niet klopte, maar het was absoluut niet volledig. We hebben de tijd nodig gehad om alle informatie tot ons te krijgen en dat heeft ons beeld 180 graden doen draaien," vertelt voorzitter Schouten op Radio Rijnmond.