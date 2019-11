Op de vlucht geslagen automobilist had drugs bij zich

De automobilist die zondagavond werd aangehouden na een dollemansrit door Rotterdam, was onder invloed van drugs. Hij had ook 'een dealerhoeveelheid drugs' bij zich, meldt de politie.

Een agent zag in de Waalhaven een slingerende auto. Hij trok de eigenaar van de auto na en daaruit bleek dat de man geen rijbewijs had. Op de Doklaan gaf de agent een stopteken. "De bestuurder was echter niet van plan om te stoppen", aldus de politie.

"Hij reed snel weg van de agent en sloeg rechtsaf de Grondherendijk in. Omdat hij hier moest stoppen voor een stilstaande auto stuurde hij zijn wagen de stoep op en vluchtte richting Wolphaertsbocht. Om het andere verkeer te waarschuwen, zette de agent zijn zwaailicht en sirene aan en alarmeerde hij de meldkamer voor ondersteuning."



De automobilist reed tijdens de achtervolging zeer snel en haalde levensgevaarlijke capriolen uit. Op de Voornsevliet stond de auto heel even stil en kwam vanuit de bijrijdersplek een vrouw de auto uit. De vrouw viel op de grond en raakte daardoor lichtgewond.

De automobilist ging er direct weer vandoor. Op zijn vlucht raakten minstens vier geparkeerde auto’s beschadigd. Op de Voornsestraat reed de verdachte zich vast waar hij uit de auto sprong en wegrende.

Agenten riepen een paar keer dat de man moest stoppen. Uiteindelijk loste één van de agenten een waarschuwingsschot. Daarop kon de 28-jarige Rotterdammer worden aangehouden.

De man bleek later onder invloed van THC en hij had drugs op zak, waaronder een zakje met een 'dealershoeveelheid pillen'.