Straatvraag: 'Had FC Den Bosch-Excelsior definitief gestaakt moeten worden?'

Straatvraag: had FC Den Bosch-Excelsior gestaakt moeten worden?

Veel mensen zijn geschrokken van de racistische uitspraken van de FC Den Bosch-aanhang tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Had de wedstrijd in de eerste divisie definitief gestaakt moeten worden? Ja, denken de mensen die Rijnmond vandaag op straat sprak.

"De KNVB durft niks te doen. Ze vinden geld belangrijker dan menselijke normen en waarden," zegt een geëmotioneerde man.

Een andere man zet wel vraagtekens bij het eventueel staken van de wedstrijd. "Want de wedstrijd moet dan toch een keer over worden gespeeld. En een wedstrijd zonder publiek vind ik helemaal niks. Dus ik vind het goed van Excelsior dat de wedstrijd is afgemaakt."

Ook de meeste deelnemers aan de poll op Rijnmond.nl zijn van mening dat de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior niet meer hervat had moeten worden. Volgens meer dan tachtig procent was de onderbreking van tien minuten een te zwakke maatregel tegen de racistische opmerkingen.