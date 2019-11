Kijk nu: Excelsior-speler Mendes Moreira over voetbalracisme in FC Rijnmond

Ahmad Mendes Moreira: 'Ik voelde me zo machteloos'

Het duel tussen Den Bosch en Excelsior werd ontsierd door racistische leuzen aan het adres van Mendes Moreira. Nadat het duel tien minuten was gestaakt, werd het spel hervat en scoorde 'Achie' de 1-2. Het duel eindigde in 3-3, maar na afloop heeft eigenlijk niemand het over de uitslag.

