Alblasserdam opgeschrikt door autobranden: 'verschrikkelijk!'

"Je staat meteen naast je bedje als je zoiets hoort", vertelt een geschrokken bewoonster van de Rivierenbuurt in Alblasserdam. Die buurt werd zondagnacht opgeschrikt door de derde autobrand in de wijk.

In september en oktober was het ook al raak in dezelfde buurt. Het houdt de gemoederen in de wijk flink bezig. Voorafgaand aan de laatste brand, hoorden de wijkbewoners een flinke knal.

"Iedereen wakker in de buurt! Verschrikkelijk", vertelt een Alblasserdamse. "Het was geen vuurwerk meer maar gewoon een bom", vult een andere wijkbewoonster aan.

"Geen idee waarom mensen zoiets doen. Andermans eigendommen afbranden."

De politie laat weten de autobranden te onderzoeken.