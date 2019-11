Fans boos over Bollywood-concert in Ahoy

Aankondiging van het concert dat in Ahoy plaatsvond.

Bezoekers van een Bollywood-concert dat zondagavond in Ahoy Rotterdam plaatsvond, voelen zich bedrogen door de organisator. De hoofdact zong slechts één nummer en de beloofde meet-and-greet werd halverwege afgebroken.

Ongeveer drieduizend liefhebbers waren zondagavond naar Ahoy Rotterdam gekomen voor de 'Biggest Bollywood Concert of 2019'. Zij kwamen vooral voor de Indiase acteur Hrithik Roshan. Maar het optreden was van zeer korte duur en ook de meet-and-greet, waarvoor de fans 300 euro hadden betaald, liep uit op een teleurstelling.

Op social media wordt door bezoekers van het concert geklaagd. Ook bij Ahoy Rotterdam kwamen maandag telefoontjes binnen van boze fans.

Het evenement was georganiseerd door het Duitse bedrijf Starsline Entertainment. Een woordvoerder van Ahoy laat weten dat er al twee keer eerder is samengewerkt met deze organisator en dat de concerten toen goed verliepen. Ahoy betreurt hoe het gelopen is en heeft de organisator opgeroepen de bezoekers een tegemoetkoming te geven, al kan dat niet worden afgedwongen.

Starsline Entertainment was maandag niet bereikbaar voor commentaar.