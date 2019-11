Ahmad Mendes Moreira in FC Rijnmond: 'Ik voelde me machteloos'

De wedstrijd zondag tussen FC Den Bosch en Excelsior was er één met een gitzwart randje. Excelsioraanvaller Ahmad Mendes Moreira werd minutenlang racistisch toegeschreeuwd door supporters van FC Den Bosch. Mendes Moreira en technisch directeur Ferry de Haan schoven aan in FC Rijnmond voor een terugblik op de gebeurtenissen.

Bij het terugzien van zijn reactie op de Bossche supporters is Mendes Moreira een dag later zichtbaar geëmotioneerd. “Ik krijg er een brok in mijn keel van, het doet pijn. Ik wilde gewoon lekker een balletje gaan trappen. Na vijf à zes seconden begon het al. In eerste instantie begon één persoon me voor k-neger uit te maken. Naarmate de wedstrijd vorderde werd het steeds erger. Uiteindelijk waren het een mannetje of twintig à dertig."

De gebeurtenissen in het stadion van FC Den Bosch gaven de vleugelaanvaller een verschrikkelijk gevoel. "Je voelt je machteloos. Je kunt er niks tegen doen. Op een gegeven moment realiseer je je dat het je overkomt. Je bedenkt bij jezelf 'gebeurt dit mij echt?'. Het doet zoveel pijn, omdat het zo persoonlijk is."

Mendes Moreira is blij met de handelswijze van de Capelse scheidsrechter Laurens Gerets rond het incident. “Ik heb veel respect voor zijn beslissingen. Je moet het maar durven, om gewoon het protocol aan te houden. Daar moet ik hem zeker een dikke pluim voor geven."

Samen met Ferry de Haan heeft Mendes Moreira maandag een kop koffie gedronken met Erik van der Ven. De trainer van FC Den Bosch noemde de Excelsiorspeler zondag na afloop van de wedstrijd openlijk 'een zielig mannetje'. “Het was een emotioneel gesprek. Ik denk dat het een goed gesprek was", vertelt Mendes Moreira. "Het was niet zijn bedoeling om mij racistisch te bejegenen. Het ging over dat ik het publiek provoceerde na mijn goal. Hij heeft zijn excuses aangeboden en die heb ik geaccepteerd."

Aangifte doen

Of hij aangifte gaat doen, heeft Mendes Moreira nog niet besloten. "Dat wordt nog besproken. Maar als het nodig is dan ga ik het doen. Als het voor het OM daardoor makkelijker wordt dan ga ik het zeker doen. Dan is het een begin van iets", besluit Mendes Moreira.

Bekijk de volledige uitzending van FC Rijnmond met Ahmad Mendes Moreira en Ferry de Haan hieronder.