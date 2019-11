Oostvoornse kofferbakmoord: een botsing van twee werelden

Dinsdag doet de rechter in Rotterdam uitspraak in de Oostvoornse kofferbakmoord. De nabestaanden krijgen eindelijk antwoord: heeft Leon van M. in september 2005 Caroline van Toledo vermoord?

Het is een ingewikkelde zaak , die leunt op technisch bewijs en verklaringen van getuigen. Daarnaast is het ook het verhaal van twee werelden. Die van Leon van M., de 'bruut van Brielle' en Caroline van Toledo, voor wie de misdaad altijd heel ver weg was. Een groter contrast in levensstijl is bijna niet voorstelbaar.

Het is zaterdagochtend zes uur, 3 september 2005, als de vader van Caroline uit bed gaat om de koeien te melken. Hij en zijn vrouw horen lawaai, afkomstig van de woning van hun dochter Caroline, vlak achter de boerderij. De brandweer is dan al aan het blussen. Kort daarna wordt het lichaam van Caroline gevonden bij het Kruininger Gors. In de kofferbak van haar uitgebrande auto.

Daarmee komt een einde aan hun tot dat moment zo rustige en overzichtelijke leven. Caroline(35) woonde op zichzelf, maar dichtbij. Werkte al vanaf haar 17e bij de plaatselijke apotheek in Oostvoorne. Gek op paarden en op haar hond.

Geliefd

Haar moeder zegt het zo tijdens haar slachtofferverklaring : "Lieve Caroline, wat was jij geliefd. Je hield niet van poespas. Dat dit Caroline is overkomen is voor niemand te bevatten. Caroline, die altijd met iedereen het beste voorhad. Niemand kwaad deed en niet tegen onrecht kon. Waarom?"

Hoe anders verloopt het leven van Leon van M.(42) Officier van justitie Klip:"Hij was echt een begrip in Brielle en Oostvoorne. Eigenlijk was iedereen bang voor Leon en kon je maar beter bevriend met hem zijn."

Ze somt op: dronken in de auto stappen, racen en bushokjes rammen. Coke en speed gebruiken, stelen, inbreken. En ook: "Hij is gek op vrouwen, vooral op die van zijn vrienden."

Het relaas van een van hen spreekt boekdelen, zegt justitie. "Ze heeft een schuld van 40.000 euro, voor de aanschaf van auto's van Leon, het gebruik door Leon van haar pinpas en creditcard. Met die creditcard betaalde hij hotelkamers waar hij dan met andere vrouwen sliep. Hoe brutaal kan je zijn?"

Moeder

Zelfs zijn moeder, die inmiddels overleden is, gaf bij de politie aan Leon wel een beetje zat te zijn. "Als hij wordt veroordeeld, ben je gewoon lekker 18 jaar van hem af. Zo niet, dan is hij misschien over twee jaar weer op vrije voeten. Maar dan niet meer hier terug. Je moet er vanaf."

Hoe anders kijkt de moeder van Caroline tegen haar kind aan. "Het verscheurende besef dat Caroline nooit meer terug zal komen, is voor ons onverdraaglijk."

Dinsdag 18 november komt er duidelijkheid. Er is twintig jaar cel geëist. Leon van M. heeft altijd ontkend dat hij schuldig is. De Briellenaar is al geruime tijd op vrije voeten, zij het met een enkelband. "Ik zou nooit in staat zijn om iemand te vermoorden", zei hij een maand geleden. Het oordeel is nu aan de rechter.