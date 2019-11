Verdachte insulinezaak had 'doktersfantasie'

Desondanks bleek maandag dat hij in november 2017, vlak na zijn aanhouding, tegen de politie heeft gezegd dat hij inderdaad bij drie bewoners van verzorgingshuizen insuline had ingespoten én dat het niet de bedoeling was dat ze overleden. Hij had altijd een fantasie om zelf dokter te zijn.

De rechtbankvoorzitter hield hem deze uitgebreide verklaringen en psychiatrisch rapporten voor, waarna ze de verdachte telkens probeerde te verleiden tot antwoorden. Maar het enige wat bewoog waren zijn trillende of draaiende benen en voeten. Hij had een playmobil-poppetje voor zich op tafel gelegd, kneep in een stressbal en bleef de rechters aanstaren.



De rechter stelde dat A. als derdejaarsstudent wel degelijk wist dat onnodig toegediende insuline dodelijk kan zijn. De politie heeft de aantekeningen gevonden die A. ervan maakte. Zijn opleiding verliep niet goed. Drie stages werden voortijdig afgebroken, onder meer nadat hij geld had gestolen. Toch kon hij in vier instellingen invallen en was hij door enkele certificaten bevoegd te injecteren.

Zijn bewering destijds dat hij uit was op complimentjes van collega's als hij goed zou ingrijpen na een onwelwording, riep bij de rechters vragen op. Hij nam namelijk géén maatregelen toen de twee slachtoffers die maandag tijdens de zitting aan de orde kwamen, in levensgevaar kwamen. Bij zijn laatste slachtoffer begon hij uit zichzelf al snel over stervensbegeleiding.



Deze 100-jarige vrouw in t Huys te Hoecke in Puttershoek werd twee keer ernstig ziek door meerdere insuline-injecties die A. haar binnen enkele dagen gaf, maar ze overleefde het. Omdat A. nauw betrokken was bij haar verzorging en zijn handelen twijfels opriep, werd hij op non-actief gezet. Daarna ging het balletje rollen. Tijdens het onderzoek dat volgde, kwamen meerdere verdachte situaties naar boven op plekken waar A. had gewerkt.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem naast de vier moorden ook van zeven pogingen tot moord. Op één na allen vrouwen. Ook zou hij insulinepennen hebben gestolen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben vervalst.

De tientallen familieleden van slachtoffers waren maandag teleurgesteld. Ze denken dat hij niet wíl verklaren en acteert, zei hun raadsman Frank Hamers.

Dinsdag gaat de rechtszaak verder. De rechtbank in Rotterdam heeft acht dagen uitgetrokken om alle feiten te ebspreken.