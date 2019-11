Tchai International wint Rotterdamse Ondernemersprijs

Tchai is gevestigd in Ridderkerk. Het bedrijf maakt display's voor producten in winkels en heeft toonaangevende klanten als Samsung, Luxaflex, Harman Kardon, Yamaha, Maxi-Cosi en Canon.

“In een tijd waarin online shoppen hand over hand toeneemt en goede webshops de enige weg naar gezonde omzet lijken, groeit Tchai in een markt met forse tegenwind - de fysieke winkel – door het creëren van exceptionele shopbelevingen voor klanten", aldus juryvoorzitter Ton van Welie.



Het bedrijf is de 35ste winnaar van de ondernemersprijs in de regio Rotterdam. Andere genomineerden waren dit jaar Intermax en The Little Green Bag.

Wethouder Kathmann maakte ook de tiende mr. K.P. van der Mandele Penning bekend. Die is dit jaar voor Annelies van der Vorm. Zij ondersteunde bijzonder veel start-ups die met hun bedrijf de wereld een beetje beter willen maken. Van der Vorm schenkt het bedrag van tienduizend euro dat verbonden is aan de prijs aan theatergroep Women Connected.