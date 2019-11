Vrouw zwaargewond bij spoorongeval in Waalhaven

Bij een botsing met een trein in de Waalhaven in Rotterdam, is maandag aan het begin van de avond een 46-jarige Rotterdamse gewond geraakt.

Waardoor het slachtoffer onder de trein kwam, is niet bekend. Ze was direct na het ongeval nog wel aanspreekbaar, zei een woordvoerster van de politie. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Aan het spoor waar de vrouw aangereden is, liggen een sportschool en bedrijven. Ook is er vlakbij een woonwijk. Aan de overkant van het spoor is een bushalte.

Volgens woordvoerder Aldert Baas van ProRail is de plek bekend bij de spoorbeheerder. "Soms steken mensen daar het spoor over. Levensgevaarlijk."

Baas wil niet op details ingaan, omdat het ongeval nog door de politie wordt onderzocht, maar hij heeft de indruk dat de vrouw geluk heeft gehad. "Ik heb begrepen dat ze tussen de spoorrails is gaan liggen. Het lijkt ternauwernood goed te zijn afgelopen."

Het spoor oversteken is bij wet verboden en levensgevaarlijk, benadrukt Baas. "Dat je bij een spoor kunt komen, wil niet zeggen dat je er ook mag komen."