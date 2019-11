Rotterdammer Rodrigues trefzeker in gelijkspel Kaapverdië

Rodrigues in dienst van Kaapverdië tegen Burkina Faso (EPA - Eneias Rodrigues)

Rotterdammer Garry Rodrigues heeft maandagavond in de kwalificatie voor de Afrika Cup gescoord voor Kaapverdië. De Kaapverdianen, met Rodrigues en Excelsior-speler Jeffry Fortes in de basis, speelden in het Estádio Nacional de Cabo Verde met 2-2 gelijk tegen Mozambique.